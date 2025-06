La Grammatica Emozionale di Dino Petralia inaugura gli incontri estivi del centro Otium di Marsala

Venerdì 4 luglio ore 18,30 all’Otium di Marsala al 106 di via XI maggio si apre il chiostro degli incontri estivi con la presenza del magistrato Dino Petralia, che in conversazione con il notaio Salvatore Lombardo, racconterà il suo libro Grammatica Emozionale, viaggio dentro le parole, Pellegrini Edizioni.

Si tratta di una sorta di taccuino di viaggio tra le parole, al cui interno è possibile rintracciare uno sguardo trasversale che disvela una traccia profonda dell’ animo umano.

Dino Petralia già magistrato, procuratore della Repubblica, membro del Csm e capo del Dap, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in questo volume dal carattere saggistico rivela – scrivono i promotori dell’iniziativa – “una certa acutezza filosofica ordinata in forma leggera, con gesto lieve e sicuro, ci conduce nella casa dell’essere – il linguaggio – facendoci emozionare. La lettura di Grammatica Emozionale ci dispone in uno stato d’animo gioioso e in un’apertura di spirito naturale, per condurci verso una riflessione necessaria e improrogabile: stiamo e siamo al mondo nelle parole”.