Walter Alagna nuovo commissario della DC di Marsala

La Segreteria Provinciale della Democrazia Cristiana – assieme a quella nazionale – rende nota la nomina di Walter Alagna, consigliere comunale e provinciale, a Commissario cittadino della DC per la città di Marsala. La nomina giunge in un momento di particolare rilievo per la vita politica cittadina che richiede nuova visione, maggiore responsabilità e chiarezza nei rapporti tra forze politiche. “La Democrazia Cristiana intende riaffermare, con forza e coerenza, la propria identità e il proprio progetto fondato su principi di serietà amministrativa, partecipazione democratica e centralità della persona. La nomina di Walter Alagna, consigliere comunale attento e presente, nonché figura di riferimento per il partito a livello provinciale, rappresenta un passo deciso nella direzione di un radicamento sempre più strutturato e di una rinnovata iniziativa politica sul territorio”, afferma Giacomo Scala, segretario provinciale.