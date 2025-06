A Trapani nuovo direttore Hospice, a Pantelleria attivato ambulatorio di Reumatologia

Novità sul fronte sanitario trapanese. L’Asp continua a potenziare i servizi offerti ai cittadini con due novità: la nomina di un nuovo responsabile per l’Unità operativa semplice dipartimentale di Hospice, Cure palliative e Terapia del dolore, e l’attivazione di un ambulatorio di Reumatologia a Pantelleria.

Rosario Mistretta, 58 anni, specialista in Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore guiderà l’UOSD Hospice, Cure palliative e Terapia del dolore. La nomina, decisa dal Direttore generale facente funzione Danilo Palazzolo, su proposta del direttore del Dipartimento Cure Primarie Luca Fazio, affida la guida di un servizio cruciale e e di impatto sociale a un professionista di comprovata esperienza.

Mistretta ha maturato una significativa esperienza all’interno della stessa Unità operativa, l’Hospice “Raggio di Sole” di Salemi, situato in via Rocche di San Leonardo. Questa struttura all’avanguardia è un punto di riferimento in Sicilia per l’accompagnamento dei malati terminali verso un fine vita dignitoso. L’Hospice non solo accoglie e supporta i pazienti oncologici, alleviandone il dolore, ma offre anche assistenza psicologica, fondamentale ai malati e ai loro familiari, in un momento di grande difficoltà.

E a partire dal 1° luglio, gli abitanti di Pantelleria potranno contare su un nuovo servizio sanitario: l’attivazione dell’ambulatorio di Reumatologia. L’Asp garantisce la presenza di uno specialista nei locali del Distretto Sanitario, in via San Leonardo, ogni giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Questo servizio rappresenta un ulteriore passo dell’Azienda Sanitaria Provinciale per assicurare un’assistenza specialistica sempre più capillare sul territorio.