Al Teatro Impero di Marsala aria nuova e… climatizzata

L’efficienza dei nuovi impianti di climatizzazione del Teatro Impero è stata ufficialmente testata dall’Amministrazione comunale di Marsala ed è già operativa. L’intervento, curato dall’Ufficio tecnico, ha previsto la sostituzione della vecchia e ormai obsoleta macchina termica – precedentemente collocata all’esterno dell’edificio – con due nuovi impianti moderni, installati al primo piano dello storico teatro di Piazza della Vittoria. Questa scelta, oltre a garantire un netto miglioramento delle prestazioni in termini di comfort per il pubblico e per gli artisti comporta anche una significativa riduzione dei costi energetici.

Un risultato importante per l’efficienza gestionale della struttura, sempre più orientata alla sostenibilità. Il Teatro Impero, insieme al “Sollima”, anch’esso recentemente dotato di un sistema di climatizzazione, potrà ora ospitare eventi, spettacoli e iniziative culturali anche nei mesi più caldi dell’anno. Un passo avanti concreto per valorizzare gli spazi culturali della città e offrire un servizio migliore ai cittadini e alle compagnie artistiche che, per il vero, sul palco e dietro le quinte del più grande contenitore culturale cittadino, hanno avvertito negli ultimi anni in estate caldo afoso e in inverno forte gelo.