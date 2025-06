Nuovi stalli per la sosta dei quadricicli in tre vie di Erice￼

Con un’ordinanza (la n. 222 del 23/06/2025) a firma del Comandante della Polizia Municipale Giacomo Ippolito, sono stati istituiti appositi stalli di sosta riservati ai quadricicli (c.d. “mini car”) in:

• Via Lido di Venere, nel tratto compreso tra via dei Pescatori e via Ignazio Poma;

• Via Pantalica, tra via Eraclea e via Rodolico;

• Via dell’Università, in prossimità dell’intersezione con via Garraffa.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito della gestione dei parcheggi a pagamento non custoditi, affidata alla ditta Soes S.p.A., e tiene conto dell’aumentata presenza di veicoli, soprattutto nel periodo estivo, nel Lungomare Dante Alighieri e nelle sue traverse. Considerata la crescente diffusione dei quadricicli, soprattutto tra i più giovani, e l’assenza di stalli a titolo gratuito previsti per tali mezzi nel vigente contratto d’appalto, si è ritenuto opportuno predisporre aree di sosta dedicate, distribuite in modo uniforme nelle zone adiacenti al litorale. La segnaletica stradale è curata dalla ditta Soes S.p.A.

Il rispetto dell’ordinanza sarà garantito dagli ufficiali e agenti di Polizia stradale, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada). Essendo le stesse aree in concessione, anche gli ausiliari del traffico della SOES si occuperanno di controllo e sanzionamento. Non saranno tollerate occupazioni degli stalli destinati ai ciclomotori da parte dei quadricicli.

La sindaca Daniela Toscano dichiara: «Negli ultimi anni stiamo assistendo a un’evoluzione delle abitudini di mobilità, soprattutto tra i più giovani. Le minicar sono entrate stabilmente nella quotidianità e rappresentano oggi una presenza strutturata nel tessuto urbano, anche nelle aree balneari, dove la pressione sulla sosta è già molto alta. Con questo provvedimento introduciamo una regola chiara, concreta, visibile. Gli stalli riservati ai quadricicli rispondono a un’esigenza reale: è fondamentale garantire ordine e sicurezza anche attraverso una gestione più razionale degli spazi pubblici. Si tratta di un intervento semplice, ma necessario, che dimostra l’attenzione dell’Amministrazione verso una mobilità più regolata e rispettosa della collettività».

Paolo Genco, vicesindaco e assessore con delega alla Polizia Municipale, specifica: «I quadricicli leggeri non sono più un’eccezione: sono un mezzo ormai diffuso, in particolare tra i più giovani. Ignorare questo dato significherebbe accettare che l’uso disordinato dello spazio urbano diventi la norma. Per questo abbiamo scelto di intervenire in modo mirato: stalli chiaramente segnalati, posizionati nei tratti più strategici per alleggerire la pressione sul Lungomare. È una misura di regolazione, non di esclusione, che mira a rendere più ordinata la convivenza tra tutti gli utenti della strada. Un’azione concreta, frutto di osservazione diretta e di un confronto operativo tra amministrazione, Polizia Municipale e Soes».