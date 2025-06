Leo Brugnone d’Oro, premiate società marsalesi e personalità dello sport

E’ andata in scena la terza edizione del premio “Leo Brugnone d’Oro”, un evento all’insegna dell’aggregazione e dello sport. “Tanta commozione e grande soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione. Una serata emozionante per ricordare mio cugino, un ragazzo straordinario che credeva molto nel valore educativo e formativo dello sport” sono le prime parole dell’organizzatore Sergio Alagna. “Ringrazio don Luigi Calapaj per averci ospitato presso l’Oratorio Salesiano di Marsala e don Vincenzo Nicosiano che ha presenziato alla serata. È stato un momento davvero emozionante – ha dichiarato Alagna –. La comunità si è riunita con un calore incredibile per ricordare un giovane che, purtroppo, ci ha lasciato troppo presto. Leo è cresciuto in questo luogo, ed è stato bellissimo vedere tanti amici e parenti presenti, a testimonianza di quanto il suo ricordo sia ancora vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto. È stato un evento che ha toccato profondamente tutti, facendo rivivere, attraverso il sorriso e le lacrime, il ricordo di un ragazzo che, nonostante la sua breve vita, ha lasciato un’impronta indelebile“. La serata, presentata dal giornalista Dario Piccolo, è stata arricchita da esibizioni di ginnastica artistica, a cura dei “Diavoli Rossi” e di danza, con il Club Danze Sport Marsala dei maestri La Grutta che hanno regalato emozioni ad una straordinaria cornice di pubblico.

La stella “Leo Brugnone d’Oro” alle società meritevoli

Quest’anno, Sergio Alagna ha voluto conferire un riconoscimento anche alle società e ai tecnici che nel corso dell’anno si sono spesi nel mondo del calcio, per la promozione dell’attività di base. Altra novità voluta dagli organizzatori è stata l’attribuzione di quattro premi alla carriera.

Virtus Calcio Femminile Marsala: Premiata per la storica promozione in Serie C con la vittoria del Campionato di Eccellenza regionale e della Coppa Italia regionale, oltre al lavoro nel settore giovanile e quattro atlete convocate nella Rappresentativa Regionale.

Marsala Volley: Riconosciuto per una stagione straordinaria in Serie B1, culminata con un secondo posto e la finale playoff per la promozione in Serie A2.

Marsala Futsal: Premiato per una stagione brillante nel calcio a 5, con la vittoria del campionato nazionale Under 19, il secondo posto in Serie B1 e la finale di Coppa Italia, oltre ai successi Under 17 e Under 23.

Marsala 1912 Under 17: Insignito per la vittoria del campionato provinciale di categoria e per il rinnovato impegno della dirigenza nel progetto societario.

Nuova Pallacanestro Marsala: Celebrata per la conquista del titolo regionale Under 19 Silver e il mantenimento della Serie C unica Sicilia-Calabria con un roster giovanissimo, oltre all'ambizioso progetto di rinascita del basket locale.

I Fenici Rugby Marsala: Riconosciuti per il secondo anno consecutivo come vicecampioni regionali Under 16, la partecipazione alla fase interregionale, le convocazioni in rappresentativa regionale e l'impegno nel settore giovanile. Menzionata anche la presenza di atlete marsalesi in Serie A e Nazionale Under 18.

Pallamano Marsala: Premiata per la medaglia d'oro Under 14 mista al Trofeo Coni Nazionale di Beach Handball, le finali regionali in tutte le categorie giovanili e le finali nazionali Under 16 e Under 18 femminile.

Circolo Velico Marsala: Distinto per gli eccezionali risultati regionali e nazionali dei suoi atleti (Giulio Genna, Roberto Giacalone, Carmelo Sugamele, Martina Gerardi) e per la vittoria del Campionato Nazionale di Vela Latina 2024.

Le Libellule Marsala (Twirling): Onorate per le 7 medaglie d'oro conquistate al Campionato Italiano di Twirling 2024, riconoscendo la passione e il lavoro di Giulia Mirabile.

Polisportiva Diavoli Rossi (Ginnastica Artistica): Premiata per il ritorno nel Campionato Gold FGI, i piazzamenti di prestigio a squadre e individuali, e gli 8 titoli italiani (2 ori e 6 argenti) alle finali nazionali Silver.

Polisportiva Dribbling (Futsal): Celebrata per la promozione in Serie C2 al primo anno di attività nel futsal, a testimonianza di impegno, programmazione e forte identità di squadra.

Lilibeo Futsal 2023: Riconosciuta per aver conquistato la vittoria della fase provinciale della Coppa Trinacria, il primo titolo nella sua giovane storia, accedendo alla fase regionale.

ASD Germaine Lecocq Tennistavolo Marsala: Premiata per una stagione straordinaria con successo in sette campionati e i meriti individuali di Federico Bellissimo (2° ai Campionati Italiani 5ª Categoria) e Emanuele Carini (medaglia d'argento ai Campionati Italiani Paralimpici).

Trinacria Brazilian Jiu Jitsu: Onorata per i campioni italiani Francesco Caldarella e Silena Masotta, e per l'eccellente lavoro del maestro Davide Cialona e del vice presidente Troy Cialona.

Padel Cantera Pianto Romano (femminile): Premiata per il primo posto nella fase provinciale e la semifinale regionale nella "Woman's Cup", oltre alla vittoria del girone interprovinciale e la promozione in Serie D1 nella serie D.

Atleti Individuali Premiati:

Sofia De Filippi (Ginnastica Artistica): Riconosciuta per il suo terzo titolo regionale consecutivo nel Campionato Gold e il prestigioso 37° posto assoluto alla finale italiana.

Antonino De Marco (Calcio): Premiato per aver contribuito con un rigore decisivo alla promozione del Pescara Calcio in Serie B.

Salvatore Maltese (Calcio): Onorato per la sua distinta stagione 2024/2025, la convocazione nella Nazionale Siciliana e il suo percorso professionale.

Gabriele Giacalone (Calcio): Celebrato per aver contribuito al trionfo della Ternana nel Campionato Italiano Under 17 Serie C.

Marco Di Benedetto (Karate): Premiato per aver conquistato il titolo di Campione Italiano di Karate Juniores 2024 e il secondo posto agli Open Juniores di Malta.

Yannick De Mutiis (Pugilato): Riconosciuto per la medaglia d'oro al Torneo Internazionale Under 19 in Slovacchia e il titolo di vice campione italiano di categoria.

Premi alla Carriera “Leo Brugnone D’Oro”: