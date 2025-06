KickBoxing: i marsalesi del Team Biondo si qualificano ai Mondiali

Ottima prestazione degli atleti del Team Biondo Academy Marsala che, dopo aver primeggiato nelle tre tappe di avvicinamento alla fase finale di Napoli, nelle scorse settimane alla Maratona Marziale WTKA del capoluogo campano si sono qualificati ai Campionati Mondiali che si terranno a breve a Carrara. Al Palazzetto CasaGiove di Napoli, a far valere la propria tecnica sono stati Alessia Agate e Gabriele Crimi che hanno vinto il primo posto assoluto in entrambe le categorie possibili, la Kick-Lite e la Lite Contact. Il duo, accompagnato dal Maestro Giuseppe Biondo, ha affrontato diversi difficili e complicati match di avvicinamento alla finale riuscendo a vincere il titolo ed ottenendo così il pass per i Mondiali di Carrara.

Inoltre la Federazione WTKA – tappa propedeutica – organizzerà un Collegiale in cui gli atleti avranno la possibilità di allenarsi con il Responsabile Tecnico della Nazionale Italiana Roberto Bresciani a cui parteciperanno di diritto Alessia e Gabriele, dopo la vittoria di Napoli. “I nostri atleti meritano in pieno questa soddisfazione – dichiara il Maestro Giuseppe Biondo – dopo una stagione di preparazione e combattimenti che li hanno perfettamente formati per raggiungere l’obiettivo della partecipazione ai Mondiali di Carrara. Sono molto contento perché i sacrifici in palestra a cui sono sottoposti e le rinunce ad una vita di passeggiate e telefonino, li rendono molto più maturi dell’età che hanno. Le sconfitte che patiscono sono lo slancio per fare sempre più bene come la vita giornalmente ci insegna. Adesso ci sarà l’importantissimo collegiale nazionale e poi il Mondiale in cui sono certo venderanno cara la pelle”.