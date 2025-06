Fratelli d’Italia di Marsala, si va verso l’espulsione dell’assessore Ignazio Bilardello

“In qualità di Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, rendo noto che per Ignazio Bilardello è stato avviato il procedimento disciplinare al Collegio dei Probiviri del Partito per la valutazione della sua espulsione, in quanto le sue recenti condotte rappresentano una chiara e grave violazione della linea politica definita nel corso di un dibattito interno al partito per cui si susseguono riunioni e confronti da oltre sei mesi cui lui stesso ha preso parte”. Afferma Maurizio Miceli.

“Una linea politica maturata per ricostruire un progetto politico autenticamente di centrodestra, deliberata all’unanimità dal direttivo provinciale e dal congresso comunale di Marsala, al quale, peraltro, Bilardello ha scelto di non partecipare nonostante fossero presenti i nostri iscritti e tutte le cariche istituzionali locali, dal sindaco, al presidente del consiglio, ai rappresentanti di tutti i partiti e delle realtà civiche locali.

Ignazio Bilardello ha infatti preferito aggrapparsi a una posizione istituzionale ottenuta esclusivamente grazie alla fiducia e al sostegno del gruppo dirigente che oggi contesta.

Fratelli d’Italia fonda la propria forza sulla coerenza, sul rispetto del mandato politico e sulla lealtà verso la linea democratica espressa dai suoi organi dirigenti. Chi si sottrae a questo dovere, anteponendo interessi personali alle scelte collettive, non può ritenersi parte integrante del nostro progetto politico.

Con fermezza e chiarezza, riaffermiamo che Fratelli d’Italia non tollera ambiguità né opportunismi.”