Tempesta torna in mare, era ricoverata al Centro dell’Area Marina delle Egadi. VIDEO

Ieri una lieta notizia a casa del Centro Recupero Tartarughe Marine AMP Isole Egadi. La tartaruga marina Tempesta è stata restituita al suo ambiente naturale. Un momento di grande emozione per lo staff che offre spunti di riflessione per la tutela dei nostri mari e del nostro habitat. “Come molte, se non tutte, le tartarughe che arrivano al centro di recupero, al di là del motivo del ricovero, il suo stomaco era pieno di plastica. Ogni nostro gesto consapevole, l’attenzione nel nostro quotidiano nelle scelte, può fare la differenza. Buon mare Tempesta!” è il messaggio del Centro dell’Area Marina Protetta egadina.

