Sul sito del Comune di Marsala nuovo Elenco Telematico per gli operatori economici

Il settore Lavori Pubblici del Comune di Marsala, diretto dall’architetta Rosa Gandolfo, ha approvato l’Avviso Pubblico per la costituzione del Nuovo Elenco Telematico Unico degli Operatori Economici. Sono quelli da selezionare – tramite affidamento diretto e/o procedura negoziata – per lavori sottosoglia, secondo la normativa in materia. Tenuto conto che il vecchio elenco sarà annullato, gli operatori economici già iscritti dovranno procedere alla nuova iscrizione. Informazioni complete e ulteriori dettagli al link istituzionale https://appalti-comunemarsala.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, attraverso il quale è possibile iscriversi al suddetto Elenco esclusivamente tramite procedura telematica. La prima scadenza per iscriversi è fissata al prossimo 10 luglio.