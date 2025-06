Il Rotaract dona due elettrocardiografi portatili ai poliambulatori Marsala e Petrosino

Sono stati consegnati dal Rotaract Club Marsala due elettrocardiografi portatili Edan SE-301 al Distretto Sanitario di Marsala-Petrosino, donati all’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, presente con il direttore generale facente funzioni Danilo Palazzolo. “Associazioni, club service, volontariato, rappresentano i cittadini – ha detto Palazzolo – e se è importante l’attrezzatura sanitaria in se, ancor più importante questa donazione, perché dimostra come vicinanza, affetto e fiducia, non siano mai venuti meno tra operatori sanitari e cittadini di questo territorio. Il simbolo di una relazione da cui nessuno può prescindere, che c’è e continua ad esserci”. Cesare Ferrari, direttore del Distretto sanitario di Marsala ha sottolineato l’importanza di questa strumentazione perché parte dell’utenza in particolare quella anziana, invece di recarsi al poliambulatorio per una visita cardiologica potrà essere seguito a domicilio.

Particolarmente emozionata Francesca Gerardi, presidente del Rotaract Club Marsala, giunta al termine del mandato rotariano. Che ha evidenziato come questa donazione è stata resa possibile grazie al ricavato dell’attività benefica promossa dal Club. Sono intervenuti anche Luca Fazio, capo dipartimento Cure primarie dell’Asp e la responsabile della Gestione amministrativa d’ambito territoriale Delia Fabriano. Per il comune lilybetano era presente l’assessore Salvatore Agate.

Nella stessa giornata, la consegna del secondo elettrocardiografo è stata effettuata a Petrosino, nei locali del Poliambulatorio, alla presenza del sindaco Giacomo Anastasi. “Un sentito ringraziamento a nome di tutta la cittadinanza al Rotaract Club Marsala per la donazione di un elettrocardiografo portatile al Poliambulatorio di Petrosino. Grazie anche all’Azienda Sanitaria Provinciale Trapani per la proficua collaborazione e l’attenzione al territorio petrosileno. Lavoriamo insieme per salvaguardare il diritto alla salute e il potenziamento e l’avvio di nuovi servizi”, ha dichiarato Anastasi.