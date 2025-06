Al Barbera voci di Palermo-Manchester City ad agosto

Amichevole di lusso al Barbera sabato 9 agosto. O almeno questo è quello che alcune testate sportive locali dicono. Ma ancora non c’è piena conferma da parte della società: le luci dello Stadio palermitano si dovrebbero accendere per ospitare il Manchester City che per la prima volta da quando il Palermo è entrato a far parte della galassia City Football Group potrebbe arrivare sul prato dello stadio del capoluogo. Un’occasione che i tifosi rosanero erano certi che prima o poi si sarebbe presentata per vedere di scena le stelle del Manchester City e che rappresenterà il battesimo della squadra del neo tecnico Pippo Inzaghi davanti al proprio pubblico. Ma bisogna solo attendere la conferma. Che sia solo una speranza?