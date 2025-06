Mentre il mondo trema alla vigilia di una possibile guerra nucleare, mentre i siti sensibili anche qui in Italia vengono monitorati con grande attenzione e – diciamocelo chiaro – mentre cresce la paura, noi terrorizzati cerchiamo informazioni rassicuranti, altri invece – e stiamo parlando di scienziati e studiosi – si soffermano su ricerche diverse.

Prima di raccontarvi quanto segue, vi diciamo subito che la notizia è pubblicata su uno dei maggiori quotidiani italiani che non è noto per fake e quindi è veritiera. Teniamoci forte, anzi in piedi: una ricerca condotta da uno dei maggiori istituti scientifici italiani afferma che in estate le infradito spopolano. Siamo contenti di questo e invidiamo i medici e gli scienziati che si sono dedicati allo studio di queste calzature estive leggere e rasoterra. Sono prive di laccetti, fermano la caviglia e se sono di gomma gli studiosi gioiscono ancora di più.

Però, non essendo una scienza esatta, come dire, l’infraditologia presenta delle divisioni di opinioni: per alcuni le infradito vanno indossate solo per tratti brevi ma solo se non si rientra in determinate categorie; quindi, non lasciate ogni speranza “o voi che entrate”, le infradito non sono tutte uguali e, sempre secondo gli scienziati italiani, con certi accorgimenti, possono essere felicemente sfoggiate. Per chi ha compiuto lo studio, non c’è differenza tra tacco e avanpiede. Lo stress a cui è sottoposta la fascia plantare che evidentemente è sorda e non sente il rumore che giungono dal Medio Oriente, non può causare tallonite e quindi dolori ai piedi. Nel tempo breve (lo ripetiamo, se non muoriamo prima sotto le bombe israeliane, iraniane o americane) gli studiosi hanno scoperto che le infradito possono causare problemi ai polpacci e col tempo anche alla schiena. Però (e qui arriva la buona notizia), solo piccoli dolori localizzati e un pò di stanchezza ai piedi.

A fine estate, terminata la stagione di mare e la compagnia delle infradito, spesso sarebbe necessaria una visita dal podologo. “A volte – afferma lo studio specifico – le infiammazioni possono essere importanti e non basta il ritorno alla scarpa, è necessario anche il riposo e ad una vera e propria fisioterapia”.

Le persone che devono stare attente all’uso dell’infradito sono quelle che soffrono di piede piatto perchè hanno un mancato sostegno adeguato e l’uso delle infradito può incidere sulle articolazioni. Noi siamo scettici ma dobbiamo dirvelo: le ciabatte con le infradito tendono a scivolare dai piedi. Possono causare dita contratte e – tocchiamo ferro – nei casi più gravi si potrebbe ricorrere anche alla chirurgia.

Non vogliamo demonizzare ma dopo aver letto questa sommaria parte della ricerca scientifica forse le bombe che cadono dal cielo potrebbero essere meno dannose. O estinguerci.