Al Cinema Golden di Marsala “Elio” e “Ballerina” spin off di John Wick

Al Cinema Golden di Marsala una nuova programmazione. Il film d’animazione Disney-Pixar “Elio” verrà proiettato alle ore 19. Mentre “Ballerina”, lo spin off d’azione tratto dal mondo di John Wick con Keanu Reeves e Ana De Armas, verrà programmato alle ore 21. Un gruppo di uomini e donne con uno strano marchio sul polso, l’omicidio del padre, la fuga per la vita: questo è tutto quello che la piccola Eve ha impresso del suo passato. Dopo anni di addestramento in coreografici balletti con e senza la pistola grazie alla protezione della Ruska Roma, Eve è pronta a prendersi il suo posto nel mondo come Kikimora, figura leggendaria del folklore slavo e assassina di punta del clan. Fino a quando non è disposta ad incontrare il Boogeyman in persona, cioè John Wick. Dal 26 giugno al 1° luglio speciale promozione per tutti i motociclisti: per chi posteggia la propria moto vicino al Golden in via San Giovanni Bosco, prima della proiezione di “Ballerina”, avrà lo sconto di un euro sul prezzo del biglietto.