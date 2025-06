65 tratte in più nei voli con Lampedusa e Pantelleria tra luglio e agosto

Maggiore frequenza nei collegamenti aerei con Lampedusa e Pantelleria a luglio e agosto. Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò.

«Sulla base della domanda di mercato e delle crescenti richieste ricevute – spiega l’esponente del governo Schifani – abbiamo concordato con la compagnia Dat Volidisicilia, che opera i voli della continuità territoriale su queste due isole minori, un incremento di 65 tratte nei collegamenti con Palermo, Trapani e Catania nei due mesi centrali dell’estate 2025. Nelle pieghe del capitolo di spesa già utilizzato per il servizio abbiamo reperito le risorse per assicurare altre 47 tratte su Lampedusa, 20 a luglio e 27 ad agosto, e altre 18 su Pantelleria, 8 a luglio e 10 ad agosto. Anche tutti questi voli aggiuntivi saranno operati con le tariffe agevolate della continuità territoriale e consentiranno di sviluppare un traffico passeggeri di oltre 3000 viaggiatori in più rispetto agli attuali, venendo incontro alla grande domanda turistica delle isole siciliane, ma anche alle esigenze dei nostri cittadini che vi risiedono».

Per i residenti, le tariffe variano da un minimo di 33,02 euro (volo Trapani-Pantelleria) a un massimo di 50,79 euro (Palermo-Lampedusa). Per i non residenti, da un minimo di 43,02 euro (Pantelleria-Trapani) a un massimo di 66,83 (Palermo-Lampedusa).