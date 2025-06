Quale sindaco per Marsala? On line il nostro sondaggio in vista delle amministrative

Manca meno di un anno alle prossime amministrative a Marsala e gli eventi delle ultime due settimane sembrano aver accelerato la marcia del mondo politico lilibetano verso la campagna elettorale.

Proprio per questa ragione, la redazione di Itaca Notizie ha deciso di lanciare un sondaggio, proponendo un ventaglio di nomi che potrebbero partecipare alla competizione o che, comunque, hanno ricoperto ruoli importanti in città.

Di seguito il link per esprimere la propria preferenza. Resterà attivo fino alla mezzanotte del 1° luglio, dopodiché saranno pubblicati i risultati, che ci consentiranno di capire i primi orientamenti dei marsalesi in vista delle amministrative del prossimo anno.

https://strawpoll.com/GeZARp87PyV

Naturalmente, tra i nominativi c’è quello dell’attuale sindaco Massimo Grillo, che potrebbe tentare il bis al di là delle oscillazioni politiche che si stanno registrando nella coalizione di centrodestra.

Se, invece, il centrodestra non dovesse confermare il sostegno al sindaco uscente potrebbe virare su altre figure. I nomi più ricorrenti sono quelli dell’ex vicesindaco Paolo Ruggieri, del presidente di Airgest Salvatore Ombra e dell’ex primo cittadino Renzo Carini. Nelle ultime settimane, per la verità, si è tornati a parlare anche di un possibile ritorno in campo di Giulia Adamo, che ha alle spalle due esperienze da presidente della Provincia e da deputata regionale, nonché una – seppur breve – da sindaco (2012-2014). In elenco anche Enzo Sturiano, presidente del Consiglio comunale da 13 anni ed Eleonora Lo Curto, commissario provinciale della Lega con un passato da europarlamentare e da deputata all’Ars. Improbabile un ritorno in campo di Salvatore Lombardo, primo cittadino della “primavera marsalese” dal 1993 al 2000 con il centrosinistra, ma da anni vicino al centrodestra. Ma il suo nome non può mancare in un sondaggio per le amministrative, così come quello dell’ex senatore Pietro Pizzo, tornato piuttosto attivo in questi anni con la presidenza della Commissione Toponomastica. C’è poi Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Ars, molto vicino al presidente Renato Schifani.

Molto attivo per una possibile candidatura c’è poi Nicola Fici, che dopo due esperienze da consigliere comunale potrebbe tentare il grande salto, alla luce della una buona rete di rapporti costruiti con i colleghi di Sala delle Lapidi.

Molto vicina alla candidatura Andreana Patti, che nei giorni scorsi ha presentato il movimento civico “Si muove la città” e che ha alle spalle un’esperienza di sei anni da assessore al Comune di Trapani. Potrebbe sostenerla anche il Pd, che però potrebbe decidere di candidare la propria segretaria Linda Licari, già consigliera comunale tra il 2015 e il 2020.

Nell’area progressista potrebbe avere spazio anche la portavoce regionale di Europa Verde Antonella Ingianni, dopo il buon riscontro elettorale avuto in città alle ultime elezioni Europee e Politiche.

Tra i movimenti civici, stanno valutando una possibile candidatura a sindaco Leonardo Curatolo (Marsala Futura) ed Eugenio Domingo, ma potrebbe riprovarci anche Sebastiano Grasso, leader del movimento Arcobaleno.

Infine, abbiamo inserito nel nostro sondaggio il nome di Salvatore Inguì, assistente sociale coordinatore provinciale di Libera ed operatore culturale con l’associazione Finestre sul Mondo. Da anni è oggetto di proposte e corteggiamenti politici, ma fin qui ha sempre declinato, preferendo continuare a dedicarsi al suo lavoro e alle sue varie attività. Chissà che prima o poi non cambi idea…