Mezza Provincia di Trapani senza acqua, Siciliacque effettua lavori

Domani, giovedì 26 giugno, Siciliacque effettuerà il collegamento del potabilizzatore di Sambuca al nuovo acquedotto Garcia, interessato dai lavori di raddoppio del secondo tratto previsti nell’ambito del Pnrr. Contemporaneamente il potabilizzatore sarà sottoposto a interventi di manutenzione straordinaria per rendere più efficiente il sistema di filtrazione. Pertanto – a partire dalle ore 7 di giovedì 26 giugno – il servizio idrico sarà sospeso nei Comuni di Montevago e Santa Margherita; Santa Ninfa, Gibellina, Salemi, Vita, Calatafimi, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Trapani, Paceco, Erice, casa circondariale di Trapani, Valderice, Custonaci e Buseto Palizzolo. Il ripristino delle normali forniture avverrà progressivamente tra le 9 e le 13 di venerdì 27 giugno.

In particolare le forniture ai comuni saranno riattivate come di seguito indicato:

Montevago – Santa Margherita: entro le 09:00 del 27/06/25

Santa Ninfa – Gibellina – Salemi – Vita – Calatafimi: entro le 09:00 del 27/06/25

Partanna – Poggioreale – Salaparuta: entro le 11:00 del 27/06/25

Trapani – Paceco – Erice – Casa Circondariale TP: entro le ore 12:00 del 27/06/25

Valderice – Custonaci – Buseto Palizzolo: ripristino erogazione entro le ore 13:00 del 27/06/25

Il Comune di Trapani inoltre, fa sapere: “Presso le nostre forniture in media tensione oggi dalle ore 18 alle 21.30, verrà interrotta l’energia elettrica, manutenzione straordinaria sui nostri impianti. Si precisa, per comodità, per effettuare dei lavori rispettivamente dalle loro cabine denominate Pozzo TR13, Pozzo TR11 e Pozzo TR10. che tali forniture sono alimentate. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare eventuali ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it, oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice in oggetto, oppure scancare e consultare la App gratuita per Smartphone di e distribuzione”.