Nuovo corso per il Marsala 1912, Angelo Casa: “Partiamo da persone perbene”. VIDEO

La scorsa settimana i Canottieri di Marsala hanno ospitato la presentazione del nuovo allenatore del Marsala 1912: Filippo Chinnici, ex coach del San Giorgio Piana. Protagonisti della conferenza stampa, accanto al tecnico, sono stati il Presidente Angelo Casa, il Direttore Sportivo Antonio Schio, il Responsabile dell’Area Tecnica Rosario Compagno e il Presidente della Società Canottieri, Renzo Carini.

Angelo Casa, un nuovo ciclo per la società azzurra. Siamo alle prime battute ma: cosa dovranno aspettarsi la città e i tifosi?

Dovranno aspettarsi serietà, programmazione e impegno. Con la presentazione della squadra dirigenziale e di MIster Chinnici stiamo cominciando a gettare le basi per un progetto che ci porterà più in alto possibile.

Dal Friuli alla Sicilia, un ritorno per lei che ha origini palermitane. Cosa l’ha portata ad investire nello sport, provenendo dal mondo della ristorazione e con una grande passione per l’arte?

L’arte è una passione che coltivo da ragazzo; invece la parte imprenditoriale con la mia azienda l’ho sviluppata in Friuli dove mi sono trasferito. Il richiamo per la Sicilia nasce in primis dalla spinta emozionale per il calcio e poi perchè Marsala mi è sempre piaciuta come città, ho fatto il militare a Trapani, ho casa a Favignana, quindi è un’area che conosco e sin dal Palermo in serie D col Marsala ho iniziato a interessarmi delle sorti del 1912.

Perchè credere nel progetto di risollevare le sorti del Marsala Calcio, società che ha avuto tante belle soddisfazioni ma che viene da anni molto travagliati?

La Città lo merita, ha un bacino d’utenza importante e deve ritornare a splendere anche nello sport. Se uniamo tutte le giuste anime credo che il futuro potrà essere roseo per il calcio marsalese.

Palazzo Halley, il Palazzo di Vetro vicino l’ex Tribunale, diventerà la vostra sede ma anche qualcosa in più. Come procede l’iter?

Siamo in fase di ristrutturazione nel rispetto dei tempi tecnici che i lavori richiedono, ci auguriamo prima di fine estate di essere pronti.

Come allenatore avete scelto Filippo Chinnici, che è un giovane Mister dell’Eccellenza. Perchè la scelta è ricaduta sull’ex di San Giorgio Piana?

Il Mister lo seguiamo da inizio Campionato, me lo avevano già segnalato. E’ un vincente come spirito, come idee, come approccio, anche calcistiche. Ha vinto Campionati in Promozione, è un MIster giovane con le idee chiare ed una persona perbene come tutta la dirigenza e la proprietà. Ci tengo a dirlo, perchè si parte sempre dalla persona e poi dalle qualità professionali. E Chinnici ha tutte le carte in regola per fare il primo step di fortificazione e puntare al salto di categoria.

Salto di categoria che è l’obiettivo a cui puntate…

Se mi fate questa domanda verso fine agosto risponderò con più precisione. Per ora non voglio dire una cosa più di un’altra, il mercato inizia a luglio. Lo dirò tra un po’, stiamo lavorando per avere dei buoni calciatori in squadra.