La Star Cycling di Marsala conquista i podi di Siracusa

Un fine settimana da incorniciare per la Star Cycling Lab di Marsala al 1° Trofeo “La Pizzuta” di Siracusa. La giovane promessa marsalese Elia Stella nella categoria MiniBiker ha conquistato un brillante secondo posto, mentre tra i Giovanissimi una tripletta tutta lilybetana con Giuseppe Ampola al primo posto, Vincenzo Solarino al secondo e Carlo Romeo al terzo. Tra gli Esordienti quinto Francesco Stabile, spinto dall’azione corale dei fratelli Francesco e Pietro Bendici. Nella categoria Allievi, i colori della Star Cycling sono stati difesi da Tancredi Stella che ha conquistato un solido 10° posto. La società ciclistica marsalese è stata premiata come terza squadra classificata. Per la categoria Master, dove tra le donne si è imposta Giulia D’Aguanno. Tra i Master Under 45, Ninni Stella ha acciuffato un buon 5° posto e Riccardo De Maria è arrivato primo nella categoria Junior Sport.