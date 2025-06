Strisce blu: a Marsala gratis per i veicoli elettrici. Cosa succede al parcheggio del Signorino

Marsala segue la nuova regolamentazione sul fronte del parcheggio a pagamento. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile e la riduzione delle emissioni inquinanti, la Giunta Municipale di Marsala ha autorizzato la sosta gratuita sulle strisce blu per tutti i veicoli a propulsione esclusivamente elettrica. Ha così trovato accoglimento la proposta (un emendamento al DUP) del gruppo consiliare Civicamente, presentata in sede di Consiglio comunale. L’esonero dal pagamento comprende tutti gli stalli delimitati dalle strisce blu presenti nel territorio comunale. Riguardo alla sosta a pagamento nel parcheggio comunale in zona Signorino, la tariffa di 0,75 euro è dovuta nella fascia oraria che va dalle ore 9 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compreso domenica e festivi. L’obbligo di pagamento – entrato in vigore lo scorso 15 Giugno – è previsto fino al prossimo 30 Settembre. La colonnina presente nel parcheggio consente il pagamento con monete; mentre si può utilizzare l’App per i pagamenti tramite cellulare.