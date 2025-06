Marsala: dopo giorni dal fatale incidente, muore Antonio Intorcia

Era rimasto ferito gravemente in un incidente avvenuto a Birgi lo scorso 12 giugno il giovane Antonio Intorcia, che guidava la Fiat Punto che si è scontrata con una mini cooper e una Citroën. Intorcia era ricoverato da giorni in condizioni critiche e adesso è arrivata la drammatica notizia: Antonio non ce l’ha fatta, è morto all’ospedale Cervello di Palermo dove si trovava in coma. Nell’impatto sono rimasti feriti anche altri giovani. Gli amici in queste ore si stanno stringendo intorno alla famiglia per la grave perdita.