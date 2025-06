Marsala, il consiglio approva le modifiche al Regolamento sulle prestazioni assistenziali

La seduta di lunedì 23 giugno del Consiglio comunale di Marsala si è aperta con la dichiarazione politica di Giancarlo Bonomo che ha comunicato che il gruppo Fratelli d’Italia esce dalla maggioranza e la comunicazione di Flavio Coppola che ha lamentato la riduzione delle ore di straordinario per la Polizia Municipale. Dichiarazioni politiche anche da parte di Lele Pugliese, Pino Carnese e Rino Passalacqua.

L’Aula ha quindi posto in discussione il punto relativo alle “Modifiche al Regolamento sulle prestazioni assistenziali agevolate”. Dopo la relazione del dirigente Quartararo e l’intervento di Piergiorgio Giacalone, il Consiglio ha approvato l’atto.

Sul punto relativo alla “Modifica al Regolamento interventi economici e di solidarietà sociale” – dopo la relazione del dirigente Quartararo – Nicola Fici ha proposto alcuni emendamenti. Flavio Coppola che ha chiesto di sospendere la trattazione del punto per presentare un ulteriore emendamento in merito. Votato l’accantonamento del punto in questione, la seduta è poi proseguita con l’approvazione di dieci delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

A conclusione, la vice presidente Eleonora Milazzo che ha presieduto l’intera seduta ha aggiornato i lavori a lunedì prossimo, 30 giugno, alle ore 17.