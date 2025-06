Un mazarese nella direzione regionale del PD: è Giuseppe Palermo

Un mazarese nella direzione regionale del Partito Democratico. Il Circolo “Calcedonio Iemmola” ha un proprio rappresentante, Giuseppe Palermo. E’ la prima volta che un esponente del nostro circolo approda alla direzione regionale, “… a testimonianza del ruolo sempre più strategico e propositivo che Mazara del Vallo sta assumendo nel panorama politico provinciale e regionale, nonostante le difficoltà di questi anni”. “Questa nomina – dichiara Giuseppe Palermo – è per me un grande onore, ma soprattutto una responsabilità. Intendo interpretare questo incarico come un impegno a rafforzare la voce del nostro territorio all’interno del Partito Democratico siciliano. Ci attendono scelte politiche e strategiche rilevanti per il futuro del Paese e della nostra Regione: dobbiamo farci trovare pronti, consapevoli che la provincia di Trapani e la nostra città possono e devono giocare un ruolo da protagonisti. A Giuseppe vanno le congratulazioni del circolo e del segretario Giacomo Mauro, certi che il suo impegno proficuo e responsabile andrà sempre nella direzione dell’interesse del partito e di tutta la comunità”.