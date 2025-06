Marsala, si inaugura una panchina in memoria di Marisa Leo

Martedì 24 giugno, alle ore 12 nella via Sibilla-Largo Vittime 11 Settembre 2001, per iniziativa del Lions Club Marsala avrà luogo l’inaugurazione di una panchina rossa in memoria di Marisa Leo, vittima di femminicidio uccisa dall’ex compagno nel settembre del 2023.

Nella stessa occasione, saranno restituiti alla città pannelli didascalici restaurati insieme alle cornici portanti.

La duplice iniziativa si inserisce nel più ampio impegno sociale e culturale dell’associazione di servizio presieduta dall’avvocato Diego Maggio.

La panchina rossa, simbolo universale della lotta contro la violenza di genere, sarà un monito costante e un luogo di riflessione per l’intera comunità.

La benedizione sarà impartita da monsignor Angelo Giurdanella, vescovo della diocesi di Mazara del Vallo.

Interverrà il sindaco di Marsala Massimo Grillo, autorità civili e militari ed esponenti dei centri antiviolenza.

I cittadini sono invitati a partecipare per condividere questo momento di memoria, nonché per riaffermare insieme l’impegno collettivo contro tutte le violenze.