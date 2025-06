Un incidente si è verificato questo pomeriggio a Marsala, nella zona dei lidi. In particolare, nei pressi dello Sbocco sono entrati in collisione due mezzi: una minicar e un motociclo. Alcune tra le persone coinvolte avrebbero, infatti, riportato ferite per cui si sono rese necessarie cure mediche. La dinamica del sinistro è al vaglio della Municipale che ha rilevato l’incidente. Sul posto anche un’ambulanza del 118.