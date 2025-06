Marettimo si tinge di rosso: una panchina contro la violenza sulle donne￼

Nell’azzurro senza tempo della più remota tra le Isole Egadi, il 2 giugno – Festa della Repubblica – ha assunto un significato ancora più profondo. Lungo il suggestivo lungomare di Via Telegrafo, è stata inaugurata una Panchina Rossa, simbolo universale della lotta contro la violenza sulle donne, grazie all’iniziativa del Comitato per i Diritti dell’Isola di Marettimo. Un gesto simbolico, ma potente, frutto del lavoro instancabile dei volontari che nei giorni precedenti si sono dedicati alla manutenzione delle panchine in legno del lungomare, restituendo decoro e dignità a uno dei luoghi più amati dell’isola. Con cura artigianale, hanno trattato il legno con impregnante e le strutture metalliche con antiruggine, unendo attenzione al dettaglio e spirito civico.

L’evento inaugurale, che ha visto la presenza del Sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto, è stato arricchito dalla partecipazione di numerose donne dell’isola, alcune delle quali hanno voluto lasciare un segno tangibile sulla panchina rossa, scrivendo frasi e messaggi di speranza e impegno contro il femminicidio. A rendere ancora più toccante l’atmosfera è stata la musica evocativa dell’Handpan, suonata con grande maestria da Volaoscar, capace di trasportare i presenti in una dimensione di riflessione e consapevolezza. Il messaggio è chiaro e potente: “Marettimo pulita è più bella”, non solo nelle sue strade, ma anche nei suoi valori.