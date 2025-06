Droga, furti e posteggiatori abusivi: sei denunce e un divieto di dimora a Marsala

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno eseguito dei servizi straordinari finalizzati a incrementare i controlli alla circolazione stradale, nell’ambito di quanto concordato durante il comitato provinciale sull’ordine e sicurezza pubblica tenutosi con il Prefetto di Trapani.

I militari dell’Arma, durante i posti di blocco dislocati in varie parti delle città, hanno denunciato: un 27enne di nazionalità straniera per il reato di ricettazione poiché fermato a bordo di un monopattino elettrico risultato provento di furto e riconsegnato all’avente diritto; due 27enni di nazionalità straniera, trovati in possesso di 42 pasticche di ecstasy (per complessivi 22 grammi) e 15 grammi di hashish. Uno dei due è risultato inoltre in possesso di un coltello a serramanico; un 37enne marsalese risultato positivo ai test sull’utilizzo di droga e alcol mentre era alla guida; due marsalesi di 49 e 43 anni sorpresi ad esercitare abusivamente la professione di parcheggiatore in condizioni di recidiva, uno dei quali anche in violazione del divieto di accesso in area urbana (il cosiddetto Daspo).

Nel medesimo contesto operativo è stata data inoltre esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Marsala ad un altro 43enne marsalese che, nei precedenti controlli, era stato sorpreso ripetutamente ad esercitare l’attività abusiva di parcheggiatore.