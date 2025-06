Vini, Sapori e Stelle: La Fuga nel Sale al Seawater Hotel

Il Seawater Hotel Bio & Beauty Spa apre le sue porte per un evento esclusivo che promette di incantare i sensi: “La Fuga nel Sale”, una serata dedicata ai sapori autentici della Sicilia e al piacere della convivialità sotto le stelle. Giovedì 26 giugno, a partire dalle ore 20:30, gli ospiti potranno vivere un viaggio sensoriale unico, immersi nella suggestiva atmosfera della piscina, dove la magia dell’estate si fonde con l’eccellenza gastronomica.

La cena, curata dallo Chef Maurizio D’Aleo, sarà un vero e proprio percorso tra mare e terra, con piatti raffinati che omaggiano la tradizione siciliana e la creatività contemporanea. Ogni portata sarà abbinata ai prestigiosi vini Donnafugata, presentati dagli esperti della cantina, che guideranno gli ospiti alla scoperta delle note aromatiche e delle storie che si celano dietro ogni etichetta.

Il costo della serata è di € 50 a persona, un’occasione imperdibile per chi desidera lasciarsi sorprendere da sapori autentici e vini d’eccellenza, in una cornice elegante e rilassante. I posti sono limitati e la prenotazione è fortemente consigliata per assicurarsi un tavolo in questa notte speciale.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0923 736375. Non perdere l’opportunità di vivere una notte da ricordare, tra buon vino, cucina d’autore e la magia delle serate estive al Seawater Hotel Bio & Beauty Spa.