Trapani Shark perde il suo Capitano, Mollura va via

La Trapani Shark dice addio al suo capitano Marco Mollura che lascia la sua città per una nuova avventura cestistica. Queste le sue parole: “Che dire…credevo che questo giorno non dovesse mai arrivare e invece eccoci qui. Premetto che ogni singola lettera che scrivo sono mille lacrime che scendono dai miei occhi, sono passati così tanti anni da quando sono tornato a casa con la mia gente con la mia famiglia con i miei amici che nemmeno ricordo più quanti, abbiamo gioito , sofferto , pianto, esultato insieme. Ho dato tutto per questa città e per questa maglia, sangue, sudore, gioia, dolore… Ho lasciato qualche frattura a destra e sinistra ma mi sono sempre messo a disposizione per tutti e spero di averlo fatto nel modo migliore. Sono cresciuto trapani mi ha reso una persona migliore, un giocatore migliore, mi avete dato tanto e spero di avervi restituito qualcosa in cambio”.

Il 31enne ha trovato poco spazio nella squadra di Jasmin Repesa in questa stagione: per lui 12 partite con 4.6 minuti a gara. Nell’annata della promozione, 2023/24, 4.5 punti con 1.5 rimbalzi di media in 14 minuti, mentre nelle tre stagioni precedenti era sempre andato un doppia cifra di media.