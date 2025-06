Pallanuoto: a Trapani al via il Torneo Trinacria Cup

Si è conclusa a Trapani registrando un gran successo di pubblico la prima delle tre giornate del Torneo Trinacria Cup. Alle 18, come da programma si è tenuta la cerimonia di apertura, sono intervenuti, il Vice-Presidente nazionale FIN Ing. Giuseppe Marotta per un saluto istituzionale della Federazione Italiana Nuoto, co-organizzatore dell’evento insieme alla SSD Aquarius; il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e a seguire la benedizione di Don Tony Adragna, Cappellano della Polizia di Stato. Immediatamente dopo è partita la diretta di RaiSport, A fare da cornice una tribuna piena di tifosi che hanno intonato l’inno di Mameli. Il Torneo si è aperto con la gara Italia-Ungheria e immediatamente dopo SpagnaGrecia. Ad accompagnare i due match, circa 1000 gli spettatori, presenti tra Tribuna e Tribunetta Autority e Stampa, installata per l’occasione sul piano vasca. Italia vs Ungheria 10-12 e Spagna vs Grecia 9-10. Questi i finali della prima giornata di gare. Oggi si continua come da programmazione, e dunque, alle 18.30 il “settebello” italiano di coach Sandro Campagna affronta la Grecia, mentre alle 20 la Spagna affronta l’Ungheria.

LED Trapani Shark – Umana Reyer Venezia LBA Legabasket Serie A Unipol 2024/2025 Trapani, 19/04/2025 Foto G.Pappalardo / Ciamillo-Castoria LED Trapani Shark – Umana Reyer Venezia LBA Legabasket Serie A Unipol 2024/2025 Trapani, 19/04/2025 Foto G.Pappalardo / Ciamillo-Castoria