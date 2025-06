Giusina in Cucina “on the road” con Analfino in onda dalle città trapanesi￼

Torna su Food Network da oggi, 21 giugno, su canale 33 ogni sabato alle 15.45, il viaggio tra sapori, volti e meraviglie della Sicilia con “Giusina in cucina – On the road”. Giusi Battaglia – per tutti ormai semplicemente Giusina – ci accompagna in sei nuove puntate del suo tour gastronomico che è anche un percorso di scoperta e valorizzazione dell’isola che porta nel cuore. Questa volta il viaggio si concentra nella provincia di Trapani, terra ricca di fascino, storia e autentiche delizie e con un ospite speciale: il cantautore Lello Analfino, ex leader dei Tinturia. «Quest’anno esploriamo una delle zone più affascinanti, ma forse anche meno conosciute della Sicilia» racconta Giusina. Oltre alla celebre San Vito Lo Capo, icona turistica di questa parte dell’isola, ci sono tante altre gemme da scoprire: Alcamo, Castellammare del Golfo, Scopello, Trapani, Erice, Marsala, l’Isola di Mozia, Segesta, Selinunte, Gibellina, Campobello e Castelvetrano. Tra una bellezza paesaggistica e un tesoro artistico, Giusina incontra le persone del posto, raccoglie storie e prepara piatti della tradizione siciliana direttamente sul territorio. Ogni puntata è un’immersione nei sapori e nella cultura dell’isola.

Si inizia oggi da Segesta, Erice e Marsala

Si parte da Segesta, dove, con il suggestivo tempio dorico a fare da sfondo, Giusina cucina le tipiche ‘nfigghiulate: un lievitato povero, realizzato con avanzi di pasta e farcito con cipolle, acciughe e formaggio. Il viaggio prosegue a Erice, per lei una tappa speciale: l’incontro con Maria Grammatico, storica pasticciera locale, nota a livello internazionale. Insieme preparano la celebre genovese, un dolce di pasta frolla ripieno di crema pasticcera. Infine, a Marsala, una sorpresa inedita: una degustazione di sali aromatizzati abbinati alla frutta, tra i riflessi dorati delle saline. «Un’esperienza nuova per il mio palato!» confessa Giusina, entusiasta come sempre di ogni scoperta.