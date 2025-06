Era ai domiciliari con la droga, 60enne mazarese finisce in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno arrestato in flagranza di reato un 60enne del luogo che, benché fosse in regime di arresti domiciliari per altri reati, è stato trovato in possesso di oltre un chilo di hashish. Nel corso di un controllo presso l’abitazione dell’uomo per verificare gli obblighi e le limitazioni impostegli dal regime degli arresti domiciliari, i carabinieri hanno notato un atteggiamento particolarmente nervoso e guardingo del 60enne e il loro intuito è stato premiato poiché, all’esito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa un chilo di hashish divisa in panetti che l’uomo, all’atto del controllo, aveva cercato inutilmente di disfarsi lanciandola dalla finestra. Per lui si sono ora aperte le porte del carcere di Trapani.