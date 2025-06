Vela: Trapani accoglie il “Marina Militare Nastro Rosa Tour”

La Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani ospiterà, nel porto del capoluogo, la 6^ tappa del “Marina Militare Nastro Rosa Tour”, giunta alla 5ª edizione. La regata nazionale, che si svolge sotto l’egida della Marina Militare, sarà a Trapani dal 23 al 28 giugno 2025, inserendosi in un percorso che tocca le più belle località costiere italiane, da Venezia a Genova, passando per Cattolica, Vieste, Brindisi, Catanzaro, Siracusa, Cagliari e La Maddalena.

“La scelta di Trapani come tappa di questa importante regata è motivo di orgoglio per la nostra comunità nautica – ha dichiarato il Presidente della LNI Trapani, Piero Culcasi –. Le nostre acque, note per la loro bellezza e la loro sfida velica, offriranno un campo di regata spettacolare. La LNI di Trapani metterà a disposizione l’esperienza e le risorse per garantire la migliore assistenza in mare agli equipaggi, nel solido spirito di servizio che ci contraddistingue. Siamo certi che l’ospitalità trapanese, le nostre tradizioni marinare e le bellezze del territorio, dalle Egadi alla costa, lasceranno un ricordo indelebile nei partecipanti e negli ospiti”. “La Sezione ha visto una significativa crescita negli ultimi mesi, con ben 250 nuovi soci che si sono aggiunti ai precedenti 300; un riconoscimento del valore delle numerose e diversificate attività messe in campo a beneficio degli appassionati del mare e della comunità trapanese” dice infine Culcasi.