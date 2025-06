Scrive l’assessora Giusi Piccione sulla Giornata del Rifugiato a Marsala

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’ assessora alle politiche sociali del Comune di Marsala in risposta alle dichiarazioni rilasciate alla nostra testata da Avs e Amici del Terzo Mondo sull’organizzazione della Giornata del Rifugiato.

Il mio Assessorato ha sempre valorizzato il ruolo dell’associazionismo, promuovendo la costruzione di reti collaborative e offrendo strumenti concreti per rafforzare la cooperazione tra le realtà del territorio e l’Amministrazione comunale. Un impegno che si è tradotto anche nella promozione e sottoscrizione di protocolli d’intesa tra il Comune e le reti associative.La Giornata del Rifugiato, promossa quest’anno dall’Assessorato alle Politiche Sociali, nasce proprio da uno di questi protocolli, firmato lo scorso anno insieme alle comunità per minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti sul territorio. L’accordo prevede l’attivazione di tavoli tematici e la realizzazione di iniziative in occasione della Giornata del Rifugiato e della Giornata del Migrante.L’obiettivo è quello di promuovere buone prassi e favorire la partecipazione attiva delle realtà territoriali, in un percorso condiviso con il supporto dell’Amministrazione.

Giusi Piccione