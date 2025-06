Fighter Taekwondo Mazara del Vallo in medaglia a Roma

Si è svolta al Foro Italico di Roma la Coppa Italia a squadre regionali “The Olympic Dream Cup”. Ogni regione d’ Italia ha scelto i migliori atleti nelle categorie cadetti (12-14 anni), juniores (15-17anni) e seniores (18-35 anni) cinture rosse e nere. I Fighter Taekwondo di Mazara del Vallo diretti dai maestri Gaspare Russo e Maria Cutugno hanno conquistato il posto da titolare in ben sette categorie.. Ad avere la meglio e a distinguersi salendo sul podio sono i due atleti mazaresi Vittoria Di Alcantari, classe 2009 al secondo anno delle categorie juniores cinture nere -49 kg, che ha disputato 4 incontri di alto livello fermandosi solo in finale per un soffio contro la campionessa italiana in carica; Luca Lucia, classe 2011 al terzo anno cadetti cinture rosse e nere – 57 kg, ha disputato tre incontri mozzafiato e si è fermata in semifinale conquistando una medaglia di bronzo; Adele Monachella, anche lei classe 2011 cinture rosse e nere, si è fermata al terzo incontro con la campionessa italiana in carica; Leonard Rando Mazarino ha disputato solo i quarti di finale nella categoria seniores cinture nere; ottima prestazione infine per Ilary Quinci ed Erika Russo.