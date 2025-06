Banca e Impresa, un patto per crescere anche in Provincia di Trapani

Nei giorni scorsi, presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani, si è svolto un partecipato incontro di educazione economico-finanziaria dal titolo “Il Dialogo Banca-Impresa”. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra l’Area Retail della provincia di Trapani di UniCredit e l’Ordine dei Dottori Commercialisti locale, ha visto la presenza di numerosi professionisti, imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria, tra cui anche la CNA, con il saluto istituzionale del Segretario provinciale. L’incontro ha offerto un’importante occasione di confronto sui temi strategici che interessano il rapporto tra istituti bancari e imprese, con particolare attenzione alla necessità di costruire un dialogo costruttivo e continuativo.

Accanto agli interventi dei manager UniCredit, ha suscitato vivo interesse la relazione del dott. Liborio Calvaruso, commercialista, che ha approfondito il tema degli adeguati assetti organizzativi alla luce delle recenti evoluzioni normative e gestionali richieste alle imprese. Il dott. Renato Mancini, Responsabile dell’Area Retail Trapani di UniCredit, ha manifestato la volontà di replicare l’iniziativa in altre sedi della provincia, per estendere il percorso di alfabetizzazione finanziaria e sostegno alla crescita del tessuto imprenditoriale locale. Il consigliere delegato alla formazione dell’Ordine, dott. Giuseppe Figlioli, e il Presidente, dott. Gildo La Barbera, hanno accolto con entusiasmo la disponibilità della Banca, evidenziando l’importanza di promuovere momenti di confronto qualificati tra professionisti e mondo del credito. In chiusura, il dott. Mancini ha ribadito l’impegno di UniCredit nel fornire strumenti concreti di formazione finanziaria a privati, PMI e organizzazioni del terzo settore, con l’obiettivo di favorire decisioni economiche più consapevoli e sostenibili, a beneficio dell’intero territorio.