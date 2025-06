Al via anche nel trapanese l’operazione “Mare e laghi sicuri 2025″

È partita il 16 giugno l’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025” della Guardia Costiera. L’attività durerà fino al 21 settembre e vedrà coinvolti uomini e donne del Compartimento Marittimo di Trapani, con competenza sugli uffici di Marsala, Pantelleria, Favignana, Marettimo, Castellammare del Golfo e San Vito Lo Capo. L’operazione si svolge in un’area vasta che include anche le Isole Egadi e l’isola di Pantelleria. Il personale, sotto la guida del Comandante Guglielmo Cassone, opera via mare e via terra per garantire la sicurezza della balneazione e della vita umana in mare.

Obiettivi dell’operazione

L’iniziativa ha l’obiettivo di:

Prevenire e reprimere comportamenti pericolosi

Assicurare il rispetto delle regole sulla sicurezza della navigazione

Garantire la fruizione ordinata delle spiagge e della balneazione libera

Tutto ciò avviene secondo le direttive del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e della Direzione Marittima di Palermo. Le Capitanerie di Trapani, Marsala e Pantelleria hanno emanato ordinanze per regolamentare le attività sugli arenili e negli specchi acquei, pubblicate sul sito: www.guardiacostiera.it. In caso di necessità, contattare: 112 (numero unico europeo), 1.530 (numero blu per emergenze in mare).

Regole per i bagnanti

I principali obblighi e accorgimenti:

Segnalarsi se si oltrepassano i 300 metri dalla battigia (o 100 metri da coste a picco)

se si oltrepassano i 300 metri dalla battigia (o 100 metri da coste a picco) Non immergersi in zone vietate (come porti o aree interdette)

in zone vietate (come porti o aree interdette) Verificare la presenza del servizio di salvamento o di cartelli che ne segnalano l’assenza

Nuovo sistema di segnaletica balneare

Introdotta una nuova simbologia secondo il progetto europeo PERLA, con tre bandiere:

Verde : condizioni favorevoli, servizio attivo

: condizioni favorevoli, servizio attivo Gialla : condizioni potenzialmente pericolose, servizio attivo

: condizioni potenzialmente pericolose, servizio attivo Rossa: balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio attivo

Questo sistema ha lo scopo di rendere più comprensibili gli avvisi di sicurezza, anche agli utenti stranieri. Per fronteggiare emergenze sanitarie legate al caldo, tutti gli stabilimenti balneari devono dotarsi di un defibrillatore semiautomatico, segnalato con apposita cartellonistica e accessibile a personale abilitato.

Comportamenti sicuri per i diportisti

Chi va per mare deve:

Rispettare i limiti di navigazione

Verificare carburante e dotazioni di sicurezza

Non superare il numero di persone omologato sull’imbarcazione

Prime sanzioni già elevate

Dai controlli, avviati già a maggio, emergono irregolarità. Sono stati elevati 31 verbali per: