Noleggio natanti a Favignana: 30 imprenditori favorevoli al contingentamento delle autorizzazioni

I titolari delle imprese individuali che si occupano di noleggio, locazione di natanti e diving con sede a Favignana hanno espresso il loro appoggio al nuovo disciplinare del Regolamento dell’Area Marina Protetta, che prevede un limite massimo di cinque autorizzazioni per operatore per le visite guidate. Mentre le cooperative hanno contestato questa misura, le ditte individuali hanno invece manifestato soddisfazione attraverso una lettera indirizzata al Ministero dell’Ambiente, alla Regione, al sindaco di Favignana e all’ente gestore dell’Area Marina Protetta. La lettera, firmata da trenta operatori con partita IVA, sottolinea il pieno sostegno alla nuova regolamentazione, motivando la posizione favorevole in tre punti e ponendo l’accento sulla necessità di una maggiore tutela delle coste, delle specie marine e degli ecosistemi.

Secondo questi trenta operatori, che lavorano nell’arcipelago delle Egadi offrendo servizi di noleggio di natanti da diporto con conducente, locazione e attività di diving, il nuovo disciplinare rappresenta una garanzia per lo sviluppo di un turismo nautico sostenibile. Essi ritengono infatti che sia ormai indispensabile regolamentare tali attività attraverso un sistema di contingentamento. Gli stessi operatori hanno anche richiesto ulteriori restrizioni, come l’obbligo di iscrizione camerale per il noleggio con conducente (NCC), e hanno richiamato l’attenzione sull’articolo 11 del disciplinare, che stabilisce un tetto massimo di 250 autorizzazioni annuali per unità. Gli operatori hanno evidenziato che tale limite potrebbe essere superato se si rilasciassero autorizzazioni giornaliere o settimanali e, per questo motivo, propongono di fissare un numero massimo di autorizzazioni giornaliere che non superi il 5% del totale previsto annualmente.