Trapani, presentata la campagna contro gli incendi boschivi

In seno al Programma Operativo Annuale in materia di concorso delle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva contro gli incendi boschivi sul territorio della regione Sicilia, ivi compresi gli incendi di vegetazione e di interfaccia urbano-rurale, il Comando dei Vigili del Fuoco di Trapani è già organizzato per affrontare l’imminente “Campagna antincendio Boschiva 2025”.

Dopo la recente inaugurazione del Polo regionale di addestramento dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) dei Vigili del fuoco a cura del Capo del C.N.VV.F. ingegnere Eros Mannino, si è svolto presso la sede centrale del Comando il mantenimento rivolto a tutti gli operatori DOS-VF presenti in regione. Inoltre è stato svolto anche il Seminario di approfondimento sulla sicurezza integrata nelle operazioni di spegnimento di incendi boschivi, al quale hanno partecipato 9 unità VVF del Comando di Trapani, 13 unita VF del Comando VVF di Palermo e 8 unità VVF della Direzione Regionale VVF Sicilia, oltre ad una nutrita rappresentanza di personale dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani e della Protezione Civile di Trapani. Tali iniziative sono state svolte in previsione dell’inizio della “Campagna antincendio Boschiva 2025”, che verosimilmente inizierà il prossimo 24 giugno.

La finalità principale è garantire una sempre più efficiente ed efficace azione di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi (ivi compresi quelli di vegetazione e di interfaccia), con l’obiettivo di limitare l’insorgenza di danni al patrimonio naturalistico ed ai beni, nonché di contribuire alla sicurezza della collettività, assicurando la pubblica e privata incolumità delle persone.

Nel pieno rispetto dei compiti istituzionali, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sicilia e la Regione Siciliana collaborano nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi mediante il potenziamento delle articolazioni territoriali dei Vigili del Fuoco della Sicilia, secondo il principio del reciproco supporto operativo consentendo di fatto alle strutture decisionali, quali la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) del Corpo Forestale della Regione Siciliana (CFRS) e le Sale operative della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Sicilia (S.O.R.-VVF) e dei Comandi VVF della Sicilia (S.O.P.-VVF), nell’ambito degli interventi di rispettiva competenza (incendi boschivi, di vegetazione e di interfaccia) di potere avvalersi anche del supporto operativo del sistema di volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana.

Le attività congiunte previste nella Convenzione, che sarà firmata a breve, sono:

A. POTENZIAMENTO DELLE SALE OPERATIVE COINVOLTE NELLA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

Per il potenziamento della S.O.U.P. della Regione Siciliana, dalle 08.00 alle ore 20.00 i Vigili del fuoco partecipano con un Funzionario tecnico supportato da una unità VF specializzata TAS2 (topografia applicata al soccorso di secondo livello).

B. DIREZIONE DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO (D.O.S.)

La funzione DOS è assegnata ed espletata dal personale del Corpo forestale della Regione Siciliana e dal personale del C.N.VV.F. che saranno presenti durante l’intera compagna AIB 2025 in una unità per singolo comando significando che giornalmente sono quindi presenti in tutta la regione numero 9 DOS-VF.

C. POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO DI SOCCORSO VV.F. TRAMITE L’ORGANIZZAZIONE DI SQUADRE AIB-VF AGGIUNTIVE

Il CNVVF assicura il potenziamento del dispositivo di soccorso dei Comandi dei vigili del fuoco della Sicilia con squadre AIB-VF aggiuntive dotate dei relativi automezzi ed attrezzature dedicate allo spegnimento degli incendi boschivi, di sterpaglia o di interfaccia, anche mediante i presidi rurali, quasi certamente, dal 24 Giugno al 13 Settembre 2025, in orario diurno 8 – 20.

Ciascuna squadra AIB-VF aggiuntiva è composta da 1 unità capo reparto o capo squadra con la mansione di Capo partenza/Responsabile operativo del soccorso (R.O.S.-VF) e da 4 unità almeno vigili del fuoco.

Per il Comando VVF di Trapani la convenzione, in fase di definizione, prevede per l’intero periodo il potenziamento con 2 squadre AIB aggiuntive dislocate a Trapani e Favignana, nonché con una terza squadra aggiuntiva AIB presso il Presidio Rurale VVF di Custonaci.

Per l’isola di Pantelleria, si è invece previsto, per la compagna AIB 2025, una estensione della durata temporale del servizio AIB, in quanto in aggiunta alla squadra in servizio H24 già previsto per il mese di agosto si è inserito anche la presenza di una squadra aggiuntiva AIB-VF in servizio H12 con orario diurno 8/20 che copre, per il restante periodo, l’intera Campagna AIB-2025 (24 Giugno 2025 – 13 Settembre 2025).

Riassumendo, dal 24 giugno il dispositivo di soccorso provinciale del Comando VVF di Trapani è incrementato di 22 unità operative, i quali, nel caso di incendi boschivi e di interfaccia caratterizzati da elevata complessità e/o magnitudo, non fronteggiabili con il solo concorso delle suddette risorse AIB-VF integrative dell’ordinario dispositivo di soccorso, potranno essere ulteriormente potenziate secondo specifiche necessità.

Nell’ambito dell’attività di informazione divulgazione della sicurezza rivolta a tutti i cittadini segnaliamo invitiamo la cittadinanza a consultare i due opuscoli denominati:



“PROTEGGERE L’ABITAZIONE DAGLI INCENDI DI VEGETAZIONE” Informazioni su come proteggere le abitazioni dal rischio di incendio di vegetazione. Una guida sintetica per i non addetti ai lavori su come valutare la sicurezza della propria abitazione rispetto agli incendi di vegetazione nelle aree di interfaccia urbano-rurale a cura del DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE (link: https://www.vigilfuoco.it/comando-vvf-trapani/biblioteca

“IO NON RISCHIO” è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno, campagna promossa e realizzata dalla PROTEZIONE CIVILE -PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- Dipartimento della Protezione Civile . (link: https://www.vigilfuoco.it/comando-vvf-trapani/biblioteca.

Al termine della conferenza stampa l’Assostampa di Trapani ha voluto omaggiare Piero Silvano, referente della comunicazione istituzionale ed in Emergenza del Comando di Trapani per oltre 25 anni, per la fattiva collaborazione con i giornalisti di tutta la provincia con la seguente dedica: “A Piero Silvano, professionista della comunicazione d’emergenza, per aver raccontato in questi anni con rigore e umanità il coraggio silente e prezioso dei Vigili del Fuoco. L’Assostampa Trapani, con stima e gratitudine”.

Nell’occasione è stato presentato il nuovo comunicatore ispettore antincendi Giuseppe Cardinale e i seguenti comunicatori in emergenza: capo reparto Francesco Lo Giudice, capo squadra Mario Valenti, capo squadra Gaspare La Monica, capo squadra Claudio la Barbera e vigile coordinatore Giuseppe Giacalone.