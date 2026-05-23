Per la Lilybetana Scacchi titolo Under 14 e successi nel Rapid

Si sono svolti sabato 16 maggio, presso Villa D’Amato a Palermo, il Campionato Femminile a Squadre della Regione Sicilia e il Campionato Regionale Rapid Sicilia di scacchi. Grande soddisfazione per l’ASD Lilybetana Scacchi, che ha conquistato il primo posto nella categoria Under 14 del Campionato Femminile a Squadre. La formazione era composta da Ilaria Canale, Elisa Cammarata, Giulia Serrentino e Quyet Cerami, capitanate da Grazia Maggio. La vittoria assoluta del torneo è andata a Palermo Scacchi, davanti a Il Pedone Isolano Misilmeri. Ottimi risultati anche nel Campionato Regionale Rapid Sicilia, dove i giovani dell’ASD Lilybetana Scacchi si sono distinti con Davide Montalto, primo classificato nella categoria Under 18 ed Edoardo Fontana, primo classificato nella categoria Under 12. Tali prestazioni confermano la crescita del movimento giovanile lilybetano e l’impegno costante della società nella valorizzazione dei giovani talenti scacchistici siciliani.