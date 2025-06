Rimpasto a Marsala, per il Psi il comportamento dei partiti del centro destra è “ripugnante”

Il Partito Socialista Italiano di Marsala interviene sul nuovo rimpasto di Giunta operato dal sindaco Massimo Grillo.

“Fermo restando – si legge nella nota – che il Partito Socialista Italiano di Marsala è stato – ed è – apertamente molto critico verso l’operato del sindaco Grillo e della sua giunta, nello specifico ciò che ripugna è il comportamento dei partiti di centro destra e le loro perenni contraddizioni, sinonimo di profonde spaccature al loro interno, senza alcuna considerazione e nessun rispetto verso i reali interessi dei cittadini marsalesi. Marsala non è e non sarà mai terra di conquista”.

Il Psi evidenzia che la recente nomina dei due assessori in quota DC sarebbe avvenuta senza l’accordo preventivo con il leader nazionale Salvatore Cuffaro e il segretario provinciale Giacomo Scala, quindi a titolo meramente personale.

Per quanto riguarda Fratelli d’Italia, il segretario dei socialisti Antonio Consentino evidenziano che in questi giorni l’onorevole Bica ha reso una dichiarazione in cui “manifesta candidamente l’auspicio che Grillo riconsegni la sua ricandidatura nelle mani del centro destra e, nientemeno, affida a Grillo l’onere di ricompattare lo stesso centro destra anche per riproporre assieme un progetto per Marsala non escludendo che lo stesso possa ricandidarsi a sindaco di Marsala. Desta sgomento che l’on. Bica, deputato regionale, chieda a Grillo, singolo esponente politico, di sostituirsi al ruolo di Fratelli d’Italia, partito politico”.

Poi il Psi si sofferma sulla posizione di Forza Italia che “contribuisce a conferire goliardia allo scenario politico dell’area di centro destra”. “Sempre in relazione alla recente nomina dei due assessori in quota DC da parte del sindaco di Marsala, mentre, da un canto, l’onorevole Stefano Pellegrino, capo gruppo di Forza Italia all’ARS, dà tutto il suo sostegno a Massimo Grillo, l’onorevole Toni Scilla, attuale segretario provinciale sempre di Forza Italia, reputa come maldestro il tentativo del sindaco Grillo di ricompattare il centro destra a Marsala, entrando così in contrasto anche con l’onorevole Bica. Ora, stante l’abnorme scenario politico in seno ai partiti del centro destra – Fratelli d’Italia divisa in due, Forza Italia anch’essa divisa in due, Fratelli d’Italia e Forza Italia in disaccordo fra di loro, ed ora, nientemeno, fa capolino la Democrazia Cristiana – verosimilmente atto a privilegiare interessi personali dei vari esponenti politici di quella “coalizione”, a discapito dell’interesse collettivo, il Partito Socialista Italiano di Marsala ritiene che oggi l’aspetto cruciale della vicenda non sia minimamente la ricandidatura o meno di Massimo Grillo a sindaco di Marsala, bensì, che, tanto questa, quanto qualunque altra eventuale decisione che verrà presa dal centro destra, sempre che convergente su un candidato unico, non sarà mai frutto di una buona politica, incentrata sui programmi e sulla progettualità, ma volta esclusivamente all’interesse dei partiti ed alla spartizione delle poltrone, ed un eventuale ricompattamento, per nulla remoto, in seno al centro destra, lungi dal poter essere effettivo e reale, bensì avrà la valenza di spot elettorale, esclusivamente atto a trarre in inganno i cittadini. L’auspicio, nel supremo interesse della città di Marsala, è che la cittadinanza apra gli occhi e si renda conto che l’esigenza primaria è oramai una vera svolta politico-amministrativa”.