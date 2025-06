Nel Lungomare di Mazara mattonelle in ricordo di amministratori del passato, il no del PD

Il Circolo del Partito Democratico di Mazara del Vallo “Calcedonio Iemmola” esprime profonda indignazione per la decisione dell’Amministrazione comunale di apporre, sulla nuova pavimentazione del lungomare, targhe o mattonelle recanti i nomi degli amministratori locali. “Le opere pubbliche sono e devono restare patrimonio collettivo”, sottolinea il Circolo, che giudica “quanto meno inopportuna, se non sconcertante” la scelta di accompagnare gli interventi pubblici con elementi celebrativi a carattere personale. In un momento storico che richiederebbe sobrietà istituzionale, senso del limite e attenzione all’interesse generale, tale iniziativa appare distante dalle reali priorità della comunità. Il PD locale ritiene doveroso che l’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Quinci chiarisca pubblicamente chi ha autorizzato l’iniziativa, con quali fondi sia stata realizzata e se vi sia stato un passaggio formale in Giunta o in Consiglio Comunale.

“Serve chiarezza, ma soprattutto serve rispetto per la comunità”, si legge nella nota dei dem che ribadiscono come i cittadini chiedano “servizi e decoro, non targhe commemorative”. “Le opere pubbliche si realizzano per il bene della città, non per essere firmate come se fossero proprietà privata”, conclude il Circolo “Calcedonio Iemmola” che accompagna la nota con una foto generata probabilmente con IA, molto eloquente: