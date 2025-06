Il caldo in Sicilia ha le ore contate. Temperature in calo e pioggia per i prossimi due giorni

L’anticiclone “Scipione”, che da giorni ha portato in Sicilia temperature al di sopra della media stagionale, sta per lasciare spazio al maltempo anche al Sud. Se nei giorni scorsi piogge e temporali si erano abbattute sulle regioni del centro nord, la perturbazione si sta spostando verso il meridione e da domani, mercoledì 18 giugno, porterà precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio, sui settori centrosettentrionali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Alla luce di ciò, la Protezione Civile Regionale ha disposto l’allerta gialla per il maltempo in tutta l’isola.

Saranno in sensibile calo le temperature massime, mentre i mari saranno molto mossi, specie sul versante ovest del Tirreno meridionale.

Anche la giornata di giovedì, secondo le previsioni, sarà caratterizzata da pioggia e temperature più fresche, mentre da sabato il tempo dovrebbe tornare a migliorare su tutta la Sicilia.