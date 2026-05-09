Elezioni Marsala, confronto tra sindaci e iniziative con deputati

Diversi gli appuntamenti oggi, a Marsala in vista delle elezioni Amministrative. Mancano due settimane e il mondo politico lilybetano è in fermento. Oggi, intanto, alle 17 il confronto tra i candidati sindaci Giulia Adamo, Leonardo Curatolo, Massimo Grillo e Andreana Patti organizzato all’Auditorium Santa Cecilia dall’ANDE – Associazione Nazionale Donne Elettrici sezione locale. Modererà la giornalista Roberta Matera. Sempre oggi, alle ore 18, si presenta la lista dei candidati del M5S-PSI al Consiglio comunale. L’iniziativa si terrà al comitato elettorale di via XI Maggio 127 (vicino Porta Mazara) alla presenza della candidata sindaca Andreana Patti.

Questa sera, alle 19, nel comitato del consigliere comunale uscente Vito Milazzo, che si ricandida con Forza Italia a sostegno della candidata sindaca Giulia Adamo, presenterà la candidatura e si parlerà di Attività Produttive con l’assessre regionale Edy Tamajo.