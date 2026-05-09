A Marsala “L’Azalea della Ricerca” in piazza per l’Airc

Anche Marsala aderirà alla manifestazione nazionale “L’Azalea della Ricerca”, promossa dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS in occasione della Festa della Mamma. L’iniziativa, in programma domenica 10 maggio, punta a sostenere la ricerca scientifica sui tumori che colpiscono le donne attraverso una raccolta fondi diffusa in tutta Italia. La Fondazione AIRC, iscritta dal febbraio 2022 al RUNTS, il Registro Unico del Terzo Settore, da anni sostiene concretamente il progresso della ricerca oncologica finanziando studi, progetti e attività dedicate alla prevenzione e alla cura del cancro. A Marsala, la sezione locale di AIRC allestirà il proprio punto di raccolta in piazza della Repubblica (Loggia), dove i volontari saranno presenti dalle ore 7.30 alle 20.00 per tutta la durata della manifestazione.