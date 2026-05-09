Mazara lancia “Urban Health”: sport e benessere per gli over 50￼

Promuovere uno stile di vita sano e attivo anche dopo i cinquant’anni, trasformando gli spazi urbani in luoghi di benessere e socialità. È l’obiettivo del progetto “Urban Health”, avviato in via sperimentale dal Comune di Mazara del Vallo, che punta a coinvolgere la popolazione over 50 in attività sportive di gruppo all’aperto. L’iniziativa, pubblicata sull’albo pretorio online del portale web dell’Ente, si rivolge alle associazioni sportive del territorio, chiamate a proporre e coordinare sei lezioni gratuite pensate per favorire movimento, aggregazione e cura di sé. Tra le discipline previste figurano yoga, pilates, fitness, fitness walk e altre attività analoghe, da svolgere con il supporto di istruttori qualificati.

Le attività si terranno in alcuni degli spazi più significativi della città: dall’area skate park alla passeggiata Consagra, fino al parco urbano Setti Carraro. Luoghi scelti non solo per la loro fruibilità, ma anche per incentivare una nuova relazione tra cittadini e ambiente urbano. Il progetto dispone di un budget complessivo di 4.200 euro, Iva esclusa. Le associazioni interessate dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 13 del 12 maggio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it, indicando nel dettaglio le attività proposte. L’importo previsto non è soggetto a ribasso: a fare la differenza sarà la qualità dei progetti presentati, in termini di contenuti, organizzazione e capacità di coinvolgimento. Per informazioni è possibile contattare il V Settore del Comune.