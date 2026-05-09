Al Cinema Golden di Marsala continua “Il diavolo veste Prada” 2

Continua al Cinema Golden di Marsala la fortunata proiezione de “Il diavolo veste Prada”, atteso secondo atto del film con Maryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Sono passati vent’anni da quando Miranda Priestley faceva il bello e il cattivo tempo come direttrice della rivista di moda Runway, e il mondo dell’editoria cartacea è completamente cambiato: la concorrenza Internet è spietata, i budget sono risicati e Miranda è costretta a chinare la testa di fronte agli investitori e agli stilisti dalle cui pubblicità dipende il destino del magazine, soprattutto dopo che Miranda ha lodato una casa di fast fashion che sfrutta il lavoro minorile. Per riparare al danno di immagine il proprietario di Runway, Irv, convoca Andy Sachs, l’ex stagista di Miranda che è diventata un’ottima giornalista. Il film verrà proiettato alle 17, 19.15 e 21.30.