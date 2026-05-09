Carmelo Pipitone: rinviato a settembre il concerto al Don Bosco di Marsala

Il chitarrista petrosileno Carmelo Pipitone, fondatore della band Marta sui Tubi e componente degli O.R.k., avrebbe dovuto esibirsi in concerto sabato 9 maggio alle ore 21 al Cine Teatro Don Bosco di Marsala. L’evento – è organizzato da La Fabbrica in collaborazione con Nomea Produzioni – verrà rinviato al 19 settembre per motivi di logistica non dipendenti da organizzazione ed artista. L’occasione sarà quella della presentazione dell’album “Quinto Quarto”, uscito per l’etichetta “ad est dell’equatore”, disponibile in vinile e sugli store digitali.