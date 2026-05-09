“Arbitri Italiani”, a Bergamo in mostra anche la maglia del marsalese Massimo D’Aguanno

redazione

“Arbitri Italiani”, a Bergamo in mostra anche la maglia del marsalese Massimo D’Aguanno

Condividi su:

sabato 09 Maggio 2026 - 15:23

Sarà un viaggio nel cuore del calcio raccontato da una prospettiva spesso silenziosa ma fondamentale: quella degli arbitri. Dal 21 al 25 maggio 2026, la Galleria Artevents di Bergamo ospiterà la mostra “Arbitri Italiani”, promossa dall’associazione “La passione di Yara”, un evento dedicato a tutte le figure che garantiscono il rispetto delle regole del gioco, dagli arbitri agli assistenti fino agli addetti al VAR. Tra i cimeli più significativi presenti in esposizione ci sarà anche la maglia ufficiale appartenuta a Massimo D’Aguanno, ex arbitro ed assistente arbitrale di Serie A, protagonista discreto ma autorevole del calcio italiano. La sua divisa rappresenterà un omaggio concreto a una carriera costruita sui campi con professionalità, equilibrio e competenza. 

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta