Ad Erice 34 dipendenti comunali firmano i nuovi contratti

Si sono concluse ieri, presso gli uffici comunali di contrada Rigaletta, le procedure concorsuali per la progressione verticale del personale di ruolo non dirigente del Comune di Erice. Ben 34 dipendenti, tra procedure ordinarie e in deroga, hanno sottoscritto i nuovi contratti di lavoro, passando ufficialmente alla categoria superiore, in esito a un percorso selettivo per titoli. Le procedure sono state attuate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, del CCNL del 16/11/2022 e delle previsioni contenute nella programmazione triennale 2024–2026 del fabbisogno di personale, così come approvato con deliberazione di Giunta n. 36/2024.

Nello specifico:

7 dipendenti sono passati da istruttore a funzionario delle elevate qualificazioni (tra cui 3 nuovi commissari della Polizia Municipale);

dipendenti sono passati da istruttore a funzionario delle elevate qualificazioni (tra cui 3 nuovi commissari della Polizia Municipale); 3 dipendenti da operatore esperto a istruttore;

dipendenti da operatore esperto a istruttore; 24 dipendenti da operatore a operatore esperto.

La sindaca Daniela Toscano esprime soddisfazione: «Quella che abbiamo portato a compimento non è solo una procedura amministrativa: è una scelta politica forte, coraggiosa e consapevole. In un momento storico in cui le pubbliche amministrazioni devono fare i conti con vincoli stringenti, carenze di personale e normative complesse, decidere di avviare – e riuscire a realizzare – una procedura di progressione verticale significa assumersi una grande responsabilità. Abbiamo voluto investire sul nostro personale, sulle competenze già presenti all’interno dell’ente, su chi ogni giorno garantisce il funzionamento della macchina comunale. Non è stato un percorso facile, ma lo abbiamo affrontato con determinazione e serietà, perché crediamo che la valorizzazione interna sia la strada giusta per rafforzare l’organizzazione e rendere più efficaci i servizi. Ringrazio il dott. Leonardo Di Benedetto per il lavoro svolto con dedizione, così come tutti coloro i quali hanno contribuito al buon esito di questo percorso. Ai dipendenti che oggi avanzano di ruolo va il mio augurio più sincero: il loro è un riconoscimento meritato e un nuovo inizio di responsabilità e crescita».

Vito Milana, assessore al personale, afferma: «È importante dirlo con chiarezza: questa procedura non è stata un passaggio tecnico o una formalità amministrativa, ma un’operazione complessa e strutturata che ha richiesto visione, volontà politica e un lavoro attento da parte degli uffici. Abbiamo scelto di puntare concretamente sulla dignità e sul lavoro dei nostri dipendenti, riconoscendo la professionalità di chi, da anni, opera all’interno del nostro Ente, consolidando dunque il patrimonio umano e professionale e rafforzando la continuità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Ringrazio il dott. Leonardo Di Benedetto per la precisione e l’impegno con cui ha condotto ogni fase della procedura e desidero riconoscere pubblicamente anche il lavoro svolto dall’assessore Antonio Giuseppe Agliastro che, avendo ricoperto la delega al personale prima del mio arrivo, ha seguito con attenzione e competenza tutto l’iter. Ai dipendenti vanno i miei migliori auguri di buon lavoro».